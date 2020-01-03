Жители Донетчины перечислили на поддержку украинской армии почти 600 млн грн

В 2019 году жители Донетчины уплатили на поддержку украинской армии более 597,1 млн грн военного сбора, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сегодня, 3 января, сообщает Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области.

По данным ГНС, только в декабре минувшего года на нужды армии было направлено 63,3 млн грн налога.

Отмечается, что лидерами по уплате этого сбора являются Мариуполь – от граждан этого города в государственную казну поступили 182,4 млн грн, Покровск (до перименования – Красноармейск) – перечислили 80,6 млн грн, и Славянский район – 71,7 млн грн.

«Военный сбор – вклад каждого гражданина на укрепление обороноспособности украинской армии и установления мира в нашем государстве», – сказано в сообщении.

В налоговой службе отметили, что ответственными за начисление сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающих доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика. «И положительная динамика роста поступлений военного сбора – это подтверждение того факта, что все больше работодателей отказываются от выплат заработной платы в "конвертах" и официально оформляют работников», – говорится в сообщении.