Сколько премий получили защитники Украины в зоне ООС

В Объединенных силах подведены итоги по поощрению в течение 2019 года военнослужащих, привлеченных к проведению операции по отражению и сдерживанию российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 3 января, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Так, командованием Объединенных сил было выдано 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26 млн 790 тыс. 710 грн.

Всего поощрены 4 580 военнослужащих, из которых: