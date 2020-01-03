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Сколько премий получили защитники Украины в зоне ООС

03.01.20 23:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Объединенных силах подведены итоги по поощрению в течение 2019 года военнослужащих, привлеченных к проведению операции по отражению и сдерживанию российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 3 января, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Так, командованием Объединенных сил было выдано 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26 млн 790 тыс. 710 грн.

Всего поощрены 4 580 военнослужащих, из которых:

  • 3 519 человек на сумму 21 млн 255 тыс. грн – за непосредственное участие в боевых действиях;
  • 753 военнослужащих на сумму 3 млн 775 тыс. 700 – за успешное выполнение боевых задач;
  • 308 защитников Украины на сумму 1 млн 760 тыс. 010 грн – за уничтожение вооружения и военной техники противника.

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