В Мариуполе до конца января появится комплексная услуга «еМалятко»

До конца января комплексная услуга «еМалятко» будет внедрена в 10 городах Украины, в том числе в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 января, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
«Сегодня в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по одному заявлению. С такими условиями им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре. До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе», – сообщил Гончарук.
Он уточнил, как упрощает жизнь «еМалятко» новоиспеченным родителям. «Вместо бюрократических "схематозов" в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление, по которому родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Действие"», – пишет Гончарук.
Какими услугами можно будет воспользоваться:
- Государственная регистрация рождения ребенка;
- Регистрации места проживания родившегося ребенка;
- Назначение пособия при рождении ребенка;
- Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
- Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
- Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- Назначение пособия многодетным семьям.
«Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов», – добавил премьер-министр.