В Мариуполе до конца января появится комплексная услуга «еМалятко»

До конца января комплексная услуга «еМалятко» будет внедрена в 10 городах Украины, в том числе в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 января, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

« Сегодня в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по одному заявлению. С такими условиями им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре. До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе», – сообщил Гончарук.

Он уточнил, как упрощает жизнь «еМалятко» новоиспеченным родителям. «Вместо бюрократических "схематозов" в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление, по которому родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Действие"», – пишет Гончарук.

Какими услугами можно будет воспользоваться:

Государственная регистрация рождения ребенка; Регистрации места проживания родившегося ребенка; Назначение пособия при рождении ребенка; Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов; Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; Назначение пособия многодетным семьям.

«Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов», – добавил премьер-министр.