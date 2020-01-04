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В Донецке мужчину сняли с наружного кондиционера на четвертом этаже

04.01.20 12:41

В неподконтрольном украинской власти Донецке спасатели провели необычную операцию по спасению 37-летнего мужчины. Об этом сообщает российское интернет-издание «Комсомольская правда».

ЧП произошло 2 января на улице Словацкой Куйбышевского района. В девятиэтажке на наружном блоке кондиционера между третьим и четвертым этажами находился 37-летний мужчина. На место происшествия выехала группа в составе 9 спасателей и трех спецмашин.

«Сотрудники МЧС при помощи спасательной веревки, пожарного пояса с карабином спустили дончанина по автолестнице на грешную землю. Там передали полицейским и медикам. Впрочем, в медпомощи спасенный не нуждался. А вот сотрудникам МВД ему пришлось объяснять, как очутился на кондиционере», – пишет интернет-издание, не указывая причину, почему мужчина оказался на кондиционере.

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