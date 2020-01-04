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В Украине 15 нелегальных игорных заведений были закрыты повторно

04.01.20 13:43

В Украине с 27 декабря по 3 января закрыли 15 нелегальных игорных заведений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

«Наше правительство имеет четкую цель – побороть нелегальные "черные" и "серые" рынки, которые вредят экономике Украины. Это крайне необходимо для ее роста и развития. По сообщениям на правительственную горячую линию, с 27 декабря правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу», – уточнил премьер.

Напомним, что в Украине за один день было закрыто 5 300 игорных заведений.

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