От офиса до магазина самообслуживания: Жительница Краматорска поделилась секретом успешного бизнеса

В Краматорске (Донецкая обл.) бизнес-леди Виктории Савченко за 16 лет предпринимательской деятельности удалось создать компанию единомышленников, которая уверенно заняла свою нишу на рынке канцелярских товаров и получила доверие покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Для Виктории все началось с открытия небольшого офиса, основным видом деятельности которого была продажа канцелярских товаров оптом и в розницу. Со временем ассортимент товаров и объем продаж увеличился, а бизнес расширился. Виктория открыла розничный магазин канцелярских товаров и принадлежностей в центре Краматорска.

«Спрос на канцелярские принадлежности офисного назначения способствовал расширению другого ассортимента канцелярских товаров – школьного, хобби, подарочного, деловых аксессуаров, товаров для художников. Именно это привело к покупке нового помещения», – говорится в сообщении.

Так, с апреля 2019 года, после реконструкции помещения заработал еще один специализированный магазин по продаже канцтоваров, теперь уже магазин самообслуживания, который предлагал еще больше удобств и возможностей для покупателей.

Кроме канцтоваров, в продаже появились и сопутствующие товары, такие как бытовая химия, компьютерные аксессуары, сувениры. Также, сотрудники компании обслуживают офисы, предприятия, бюджетные организации по доставке офисных товаров, продаже их через интернет-сайт.

Основным залогом успешного бизнеса Виктория Савченко считает свой коллектив – коллектив единомышленников, которым доверяет, на которых можно положиться даже в самых трудных ситуациях. По ее словам, это профессионалы с 10 – 15-летним опытом работы, которые внимательно относятся к клиентам, поэтому клиенты возвращаются за покупками снова и снова.

Бизнес-леди убеждена, что успешное развитие компании – это результат упорного труда.

Кроме того, Виктория является членом общественной организации «Клуб предпринимателей Краматорска», поддерживает и оказывает помощь общественной организации «Центр досуга детей с инвалидностью "Дивосвіт"», а также Донецкой областной федерации кикбоксинга и спорта.