В ОБСЕ заявили об ограниченной возможности вести наблюдение на неподконтрольном Донбассе

Свобода передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оставалась ограниченной, в частности на блокпостах и к месту хранения вооружения вооруженных формирований в Донецкой области, а также возле пунктов пропуска на границе в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Кроме того, незаконные вооруженные формирования стреляли в сторону беспилотного летательного аппарата ОБСЕ. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 31 декабря, осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия над районами на южной окраине неподконтрольного правительству Луганска, команда Миссии слышала 8 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 400–500 м к юго-западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал на расстоянии около 400–500 м к юго-западу от местонахождения патруля СММ. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район.

В отчете отмечается, что способность Миссии осуществлять наблюдение была по-прежнему ограничена.

Запрет доступа:

31 декабря в пункте пропуска на границе возле н. п. Должанский (неподконтрольный правительству, 84 км к юго-востоку от Луганска) вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

1 и 2 января на блокпосте примерно в 800 м к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) 2 вооруженных членов вооруженных формирований вновь отказали патрулям Миссии в проезде в направлении н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка) и н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), сославшись на то, что «продолжаются работы по разминированию». В оба дня наблюдатели видели, что через блокпост проезжали гражданские автомобили.

1 января патруль Миссии не смог получить доступ к постоянному месту хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, поскольку ворота были закрыты и на месте не было никого, кто бы мог их открыть.

2 января в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска) 2 членов вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район.

2 января в пункте пропуска на границе возле н. п. Северный (неподконтрольный правительству, 50 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

2 января на блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка), вооруженный член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде в направлении н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка), ссылаясь на то, что «в этом районе продолжается стрельба».

2 января на блокпосте в н. п. Мичурино (неподконтрольный правительству, 61 км к югу от Донецка) 5 вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в направлении н. п. Первомайское (неподконтрольный правительству, 59 км к югу от – Донецка), ссылаясь на «соображения безопасности из-за наличия мин».

2 января на блокпосте, расположенном на южной окраине н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка), вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что «продолжаются военные работы».

Регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за мин/неразорвавшихся боеприпасов:

Не осуществив сплошное разминирование и извлечение неразорвавшихся боеприпасов и не устранив прочие преграды, стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц.

Другие препятствия: