Сводка из зоны ООС за 3 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»»:

один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево.

Вчера, 3 января, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у Новолуганского.

Потерь нет.

В «ДНР» сообщили о двух обстрелах своих позиций: у Зайцево и Старомихайловки. Применялись РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.