За неделю гриппом в Украине заболели 135 тысяч человек

Гриппом и ОРВИ на прошлой неделе заболели 136 225 человек, 67,7% из которых – дети до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Показатель заболеваемости составил 356,2 человек на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрирован один случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более четырех тысяч человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тысячи человек.