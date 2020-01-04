Принуждение к получению «паспорта «ДНР»: Людей с украинскими паспортами забирают в полицию

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину, мать двоих детей, доставили в полицию для выяснения ее личности, так как у нее не было «паспорта ДНР». Об этом в социальной сети сообщил местный блогер Сеня Варм.

Он написал, что ее «задержали и терроризировали сотрудники полиции, которые каким-то чудесным образом узрели в ней отпетую преступницу и готовы были везти ее в райотдел для установления личности только потому, что у нее был при себе лишь паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение ДНР».

Также он к посту приложил скриншоты переписки.

«Мне не только пишут, но я и общаюсь лично с людьми, которые уже подверглись задержаниям и проверкам. Я вам очень сочувствую и сожалею, что такие факты имеют быть в ДНР. Я бы и рад вам помочь информационно со ссылками на законы ДНР, но, к моему и, наверное, и к вашему большому сожалению, законы на этой территории не работают от слова "совсем"», – написал он.

В комментариях местные жители отмечают, что не все хотят получать «паспорта ДНР» и возмущаются создавшейся ситуацией.

Анастасия: «Я вот не увидела статьи, где написано, что у меня должен быть только паспорт ДНР подтверждающий мою личность? У меня его нет и делать не хочу»;

Alexey: «Да уж... читаешь и приходит только в голову одно: ОККУПАЦИЯ. Как в 1941-1943 годах, только что оккупанты не орут на немецком, а называются "защитниками"»;

Михаил: «Так оно и есть. Только здесь полицаев больше. Местные коллаборанты»;

Инга: «Я уже десятки таких историй слышала. Это правда! И это ужас»;

Ольга: «Но если у человека нет паспорта ДНР, но он постоянно живет или даже всю жизнь прожил в Донецке, имеет здесь прописку, что ему делать? Не ходить по улицам?»;

Ольга: «Получается, что мне вообще нельзя выходить теперь на улицу, так как паспорта ДНР у меня нет, не до того было ранее, чтобы его получать идти, а сейчас очереди до лета. Ну это бред получается!»;

Наталия: «А у нас что, ввели паспортный режим? Контроль? Никогда с собой не носила паспорт. Может, это только в Донецке? В наших краях документы не проверяют. Хотя с номерами, да, всех проверяют за каждым поворотом, за каждым кустом».

Ольга: «Я его вообще никогда не беру, чтобы не потерять...»;

Лика: «Я вообще не беру паспорт, распечатала все на одном листе и ношу».

Также сообщается, что к людям с паспортами РФ полиция претензий не предъявляет.

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».