Стало известно, сколько украинцев не смогут выехать из страны из-за неуплаты алиментов

Около 120 тыс. человек из-за неуплаты алиментов находятся в базах пограничников с ограничением в выезде за пределы Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудникам Госпогранслужбы пришлось даже успокаивать в аэропорту «Борисполь» мужчину, который прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай. При осуществлении контрольных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных по ограничению ему выезда с территории Украины.

36-летнего украинца правоохранители пригласили в служебное помещение для доведения решения об отказе в пропуске через государственную границу. Он агрессивно себя вел и набросился на охранников границы. Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя.

В отношении лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд.

Как сообщалось ранее, министерство юстиции опубликовало реестр должников. В настоящее время в Украине насчитывается более 1,7 млн должников.