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Пускают раз в 15 минут по 3 машины: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 января

04.01.20 14:44
КПП «ДНР» в Еленовке / Фото: соцсети
КПП «ДНР» в Еленовке / Фото: соцсети

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Татьяна: «10:21. Автоочередь – встали на ДНР в 7:30, сейчас стоят на Украине на проверку. Ехали на украинских номерах – никто не тормозил»;
  • Влад: «12:04. Из Майорска на Горловку 40 машин. Пеших человек 300, если не больше»;
  • Антон: «12:34. Из Украины на Горловку сразу на заезд, пеших нет»;
  • Анна: «14:25. На 12:30 (мск) на Горловке человек 30 пеших».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Виталий: «10:34. На Каргиле в Донецк машин 50. Медленно»;
  • Vlad: «12:01. Марьинка/Александровка в Донецк много машин. Стою уже полтора часа, еще машин 60-70 впереди»;
  • Юра: «12:11. Каргил в Донецк: ~ 70 – 80 машин. Льгота: ~ 25. Движение как обычно: 15 мин/3 машины»;
  • Alex: «12:39. На Каргиле прилично. Общая до конца посадки примерно: это из Донецка. Льгота чуть далее блоков из Донецка»;
  • Иван: «13:02. Из Донецка на Каргиле в сторону Марьинки около 40 машин общей и 15 льготной»
  • Андрей: «14:13. Украину проехали в обе стороны – очередей нет. Днр в сторону Донецка очередь почти не двигается – машин 100»;
  • Ольга: «14:30. На Еленовке в сторону Украины машин 35 до милицейской будки и там еще машин 30-40. Стоим пол часа без движения».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Владимир: «10:31. Еленовка в Донецк очередь 40 машин за нулевым, за 30 мин одна протяжка на 5 машин»;
  • Олег: «10:48. Еленовка на выезд из Донецка никого»;
  • Оля: «11:12. На выезд из Донецка в Еленовке пусто»;
  • Аnatol: «11:31. Новотроицк сразу на пост – 10 машин в очереди. Днр: на таможню очень большая очередь. Навскидку больше 100 машин со стороны Донецка. На таможню Днр машин 20»;
  • Владимир: «11:46. Еленовка в Донецк – движение неплохое. За два часа примерно 70-80 авто заехали на проверку»;
  • Александр: «12:50. Еленовка в Донецк почти от нулевого»;
  • Егор: «13:56. На Еленовке в Донецк – от сигаретного ларька».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Vitos: «10:22. Пищевик в днр 3 машины»;
  • Сергей: «10:32. Пищевик: 5 машин на Донецк»;
  • Сергей: «11:10. На Октябре на 0 машин многоооооо»;
  • Vitos: «11:28. Октябрь на 0 в сторону дно движа нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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