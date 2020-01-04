«Что за террор в городе»: Украинский паспорт вызывает повышенное внимание

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в период отмены комендантского часа ночью граждане с украинским паспортом, несмотря на донецкую прописку, вызывают повышенное внимание у «МВД ДНР» при проверках на улице. Об этом пишут сегодня, 4 января, в соцсетях.

«По поводу того, что во время отмены комендантского часа ночью спокойно передвигаться по улицам Донецка могут только те, у кого есть паспорт гражданина ДНР. Я подъехал в полицию чтоб уточнить этот вопрос, сказали, что если донецкая прописка то можно передвигаться и с украинским, но лучше же, конечно, иметь при себе местный паспорт, так как украинский все равно обращает на вас больше внимания», – написал дончанин в одной из местных групп в социальной сети.

При этом в комментариях горожане предполагают, что создание трудностей владельцам паспортов с украинским гражданством делается для того, чтобы люди получали «паспорта ДНР».

Артем: «Сказали, что украинский на территории днр не действительный. Буквально со 2 числа. Что за херня? Отменили называется. Что за террор в городе?»;

Михаил: «Сделали бы что-то с очередями за местным паспортом, а то требуют, а как пойдешь документыи сдавать, с ума сойти можно»;

Татьяна: «Требуют паспорт, и если паспорт украинский, ненавязчиво спрашивают, не желаешь ли проехать в участок для проверки данных. Но… я не пойму, как они проверяют если база украинская по идее им не доступна?»;

Влад: «Дебилизм»;

Серега: «Ведь все скоро уедут»;

Дмитрий: «Ну вот и дожили, комендантские сутки».

При этом один комментатор считает такое требование обоснованным. «Живете в республике, значит, номера и паспорта ДНР. За паспортами ДНР побежали, когда российские паспорта начали давать, а раньше что мешало??? Я только за!!!! Лично мое мнение, другим не навязываю».

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину, мать двоих детей, доставили в полицию для выяснения ее личности, так как у нее не было «паспорта ДНР».

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».