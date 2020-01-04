«Накачал» колесо сигаретами: На КПВВ «Новотроицкое» задержали контрабандиста (Фото)

На КПВВ «Новотроицкое» задержали мужчину, которые вез сигареты через линию разграничения. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Так, с временно неподконтрольной украинскому правительству территории на КПВВ «Новотроицкое» на автомобиле Volkswagen прибыл 31-летний гражданин Украины. Правоохранителями из состава Объединенных сил было проведен углубленный обзор автомобиля.

Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников, представителей ГФСУ и СБУ в запасном колесе автомобиля было обнаружено 590 пачек без марок акцизного сбора.

Представителями ГФСУ по данному факту составлен протокол по ст. 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»).