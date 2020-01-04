Аннулирование лицензии и 1,4 млн грн. штрафов: К ответственности привлекли продавцов алкоголя детям

Сотрудники ювенальной превенции полиции Донетчины проверяют торговые заведения и предупреждают продавцов о запрете продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Об этом сегодня, 4 января, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В течение 2019 года полицейские обнаружили и привлекли к административной ответственности около 500 нарушителей, которые продавали детям спиртные, слабоалкогольные напитки и табачные изделия.

По материалам полиции Донецкой области Государственная фискальная служба аннулировала 67 лицензий на продажу алкоголя и табака.

На владельцев торговых заведений наложен финансовых санкций на сумму более 1,4 миллиона гривен.

Отмечается, что часто подростков спаивают их совершеннолетние друзья и даже собственные родители. Правоохранители составили почти 90 протоколов по ст. 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).

«Иногда, чтобы «обойти» запрет, тинейджеры просят взрослых прохожих приобрести им бутылку пива или чего покрепче. Призываем граждан не брать на себя ответственность за здоровье детей и не выполнять эту просьбу. О фактах продажи несовершеннолетним алкоголя и других событиях, угрожающих жизни и здоровью детей, сообщайте на линию 102», – говорится в сообщении.