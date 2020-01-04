ЕСПЧ принял презумпцию виновности в отношении России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) внес Российскую Федерацию в список государств, по отношению к которым распространяется презумпция виновности. Об этом сообщает International Human Rights Community.

Решение суда предусматривает, что каждый иск против России будет автоматически удовлетворен в течение 30 дней при условии, если за этот период времени страна не докажет собственную невиновность.

По регламенту ЕСПЧ в список государств, к которым действует презумпция виновности, вносят страны с более, чем 95 % проигранных в суде исков.

В сообщении отмечается, что презумпцию виновности утверждает спецкомиссия.

Решение ЕСПЧ вызвано желанием оптимизировать затрачиваемые средства и время. По словам представителей суда, если страна проигрывает почти все иски, оно обязано брать на себя расходы на наем юристов и самостоятельно пытаться доказать невиновность.

Презумпция виновности распространяется на Судан, Иран, КНДР, но они не признают юрисдикцию Европейского суда по правам человека. В МИД России осудили решение ЕСПЧ и назвали его «политически мотивированным».

Как сообщалось ранее, в производстве Европейского суда по правам человека находится более 5 тыс. индивидуальных заявлений, поданных физическими и юридическими лицами, связанных с аннексией Крыма и вооруженной агрессией РФ на Донбассе.