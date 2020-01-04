В Мариуполе (Донецкая обл.) на остановке «Драмтеатр» случилось дорожно-транспортное происшествие – автомобиль «Хонда» заехал на остановку, где в это время стояли люди.

ДТП произошло вчера вечером, 3 января. В результате наезда на тротуар «Хонда» сбила двух мариупольчан: 51-летнего мужчину и 16-летнего парня.

С различными травмами пострадавших доставили в областную больницу, но их жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает.

Как рассказали родственники мужчины, они стояли на остановке и ожидали «Новогодний экспресс», который отправлялся на Левый берег. В это время на тротуар заехал автомобиль, который пролетел и задел двух человек. От удара молодой человек покатился кубарем по тротуару.

На автомобиле в результате удара образовалась вмятина.

На месте работали правоохранители. Сам водитель в шоке от произошедшего, но как автомобиль оказался на тротуаре, не рассказывал.

Подробности выясняются.

Напомним, это уже не первый наезд на пешеходов, который случился на этой остановке.