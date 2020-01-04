Жителя Лимана задержали при попытке скрыться от полицейских

На блокпосту возле с. Долина (Донецкая обл.) полицейские остановили автомобиль, следовавший в сторону Харькова. Одним из пассажиров оказался житель Лимана 2002 года рождения. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Парень находился в розыске по ч.2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством группой лиц).

«Еще в конце лета полицейскими Лимана был раскрыт факт незаконного завладения автомобилем "ВАЗ-2105". Его угнали трое молодых местных жителей, повредили и бросили на берегу озера», – говорится в сообщении.

Задержанный правонарушитель был доставлен в отделение полиции.

Досудебное следствие по данному факту продолжается.