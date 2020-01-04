ГСЧС перешла на усиленный режим работы

В период празднования Рождества Христова спасатели в усиленном режиме обеспечивают защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В частности, с 4 до 8 января 2020 года органы управления и формирования Службы будут переведены на усиленный режим несения службы, сообщает сегодня, 4 января, пресс-служба ГСЧС.

В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

«Напомним, что для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники», – говорится в сообщении.