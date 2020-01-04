Военные рассказали о судьбе катеров, возвращенных из плена России

Украинские катера «Никополь » , «Бердянск » и «Яны Капу » , которые в ноябре прошлого года вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму, будут возвращены в эксплуатацию после восстановления. Об этом сообщили в командовании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в ответ на информационный запрос « УНН » .

« Что касается возвращения указанных образцов вооружения в эксплуатацию в Военно-Морских Силах ВС Украины сообщаем, что после восстановления мбак (малый бронированный артиллерийский катер, – прим.) "Никополь", "Бердянск", буксир "Яны Капу" будут возвращены в эксплуатацию » , – сообщили военные.

В ВМС сразу отметили, что вопрос о проведении экспертной оценки, ремонта вооружения и военной техники «является информацией для служебного пользования и не подлежит разглашению » .

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обязательно вернет все, чего не оказалось на возвращенных украинских военных катерах.