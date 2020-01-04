В «ДНР» показали, как выглядят западные окраины Донецка (Фото)

Во временно неподконтрольных украинскому правительству поселке Спартаке, улице Взлетной и районе Путиловского моста Донецка практически не видно людей, сообщают местные интернет-ресурсы.

Прифронтовое село Спартак находится в районе аэропорта Донецка. Население за время конфликта сократилось в несколько десятков раз. В населенном пункте разрушена практически вся инфраструктура.

Улица Взлетная Киевского района Донецка, которая прилегает к донецкому аэропорту превратилась в руины и полностью опустела. Повреждены абсолютно все дома.

