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В «ДНР» показали, как выглядят западные окраины Донецка (Фото)

04.01.20 19:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольных украинскому правительству поселке Спартаке, улице Взлетной и районе Путиловского моста Донецка практически не видно людей, сообщают местные интернет-ресурсы.

Прифронтовое село Спартак находится в районе аэропорта Донецка. Население за время конфликта сократилось в несколько десятков раз. В населенном пункте разрушена практически вся инфраструктура.

Улица Взлетная Киевского района Донецка, которая прилегает к донецкому аэропорту превратилась в руины и полностью опустела. Повреждены абсолютно все дома.

Фото из открытых источников

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