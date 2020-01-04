«Свята без тата»: Волонтеры из разных стран доставили именные подарки детям защитников Украины

В рамках акции «Праздники без папы» (Święta bez taty) волонтеры из Украины и Польши сформировали более три тысячи подарков для детей воинов, которые погибших, ранены или же сейчас защищают Украину. Это ежегодная благотворительная акция в Польше по сбору средств и подарков для украинских детей к Рождественским праздникам, сообщает пресс-служба Минобороны.

Основателем проекта является волонтерская «Инициатива Героям Майдана» в Варшаве. Виктория Батрин, которая является одним из организаторов проекту, рассказывает, что акция действует уже шесть лет. «Ее основали мы вместе с Галиной Андрушков. Начинали с помощи раненым на Майдане пролечиться в Польше, затем собирали индивидуальные аптечки бойцам в АТО. А пока у нас два главных проекта: "Свята без папы" и летние лагеря для детей защитников в польских Бескидах», – расскзала она.

Сейчас в подарочном списке «Праздники без папы» значатся более три тысячи детей со всей Украины. «Сбор средств продолжается с ноября по январь. В течение двух месяцев мы собираем средства, закупаем сладости и подарки, формируем подарочные наборы. И накануне праздников доставляем их к адресатам по всей Украине», – уточнила Виктория Батрин.

Как и каждая предыдущая акция, это тоже имеет свою особенность. Так, в этом году для сбора средств был организован аукцион, где выставили более 40 различных лотов. «Среди людей, которые передают лоты, очень много известных личностей, писателей, певцов, военных. Одним из самых эмоциональных подарков на аукцион была репродукция рисунка Романа Сущенко. В прошлом году, когда он был в заключении, мы передавали подарки и его сыну. После освобождения Роман передал для аукциона свою картину. Также нас поддержала нынешняя нобелистка Ольга Токарчук и чемпионка Европы по боксу Александра Сидоренко», – рассказала инициатор молонтерского проекта.

Акция уже давно вышла за пределы Европы и теперь к ней присоединяются волонтеры из Австралии, Канады, США, Индии и Ливана. «Если не считать нынешней сборки, за пять лет мы сформировали и передали 11 тыс. именных подарков. Теперь мы уже готовим очередную партию подарков, которую доставим малышам до Крещения», – подытожила Виктория Батрин.