В Донецкой области за неделю нашли 62 нелегальных АЗС

За первую неделю отработки правоохранительные органы обнаружили в Донецкой области 62 АЗС / АГЗС, которые наладили бизнес по реализации несертифицированных горюче-смазочных материалов. На 13 из них прекращена незаконная деятельность. Об этом сегодня, 4 января, сообщает прокуратура Донецкой области.

В частности, в ходе отработки объектов изъято 71,6 т бензина и дизельного топлива и 23,2 т сжиженного газа, не соответствуют государственным стандартам на общую сумму более 2 млн грн, а также оборудования АЗС на сумму более 10 млн грн.

По указанным фактам составлено 8 протоколов об административных правонарушениях по ч. ч. 1,2,5 ст. 164 КУоАП, рассмотрение которых продолжается.

Также отмечается, что работа велась совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ГУ ГПС в Донецкой области и ГУ НП в Донецкой области.