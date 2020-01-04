Пограничники усилили меры безопасности на КПВВ Донбасса

Пограничники усиливают меры безопасности на КПВВ «Майорское» и «Марьинка» на Рождественские праздники. Об этом сообщает Донецкий погранотряд.

Отмечается, что для обеспечения ритмичности пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения предусмотрено увеличение состава смены пограничных нарядов. Также, при необходимости, возможно использование мобильных комплексов пограничного контроля, которые увеличивают общее количество рабочих мест для пограничных нарядов по проверке документов.

С целью предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки, средств террора, наркотических и психотропных веществ, в КПВВ будут работать дополнительные обзорные группы со специальными служебными собаками.

«Гражданам следует помнить о провокационных действиях представителей российской оккупационной администрации, направляющих гражданских лиц на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ или перед самым их закрытием. Напоминаем путешествующим через линию разграничения об опасности передвижения по завершении контроля въезда / выезда и подчеркиваем на соблюдении графика работы КПВВ и учете необходимости пересечения контрольных пунктов на выездном направлении до 16:30, чтобы успеть преодолеть путь пока осуществляется контроль въезда / выезда в пункте назначения», – говорится в сообщении

Контрольные пункты въезда-выезда продолжат работать по зимнему графику ежедневно с 8:00 до 17:00.