Туск назвал цель Путина в Европе

Целью президента России Владимира Путина является распад Европейского союза и НАТО. Такое заявление сделал бывший глава Европейского союза Дональд Туск, передает «Польское радио».

«Он за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты"», – заявил он.

При этом Туск подчеркнул, что на данный момент ситуация намного серьезнее, чем это было раньше.

«Изменения в Киеве, тесная интеграция Москвы и Минска, политика президента Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции», – подытожил Туск.