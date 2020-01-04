Стали известны даты регистрации и прохождения тестов для поступающих в вузы

Регистрация на Внешнее независимое оценивание стартует 3 февраля и будет продолжатся до 24 марта 2020 года. А до 30 апреля участники тестирования смогут загрузить в своих электронных кабинетах пропуски на ВНО, где будет указано время и место проведения тестирований, передает «Сегодня».

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая с математики и завершится 15 июня тестированием по химии.

ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 26 мая, по физике – 28 мая, по испанскому, немецкому, французскому – 1 июня, по английскому языку – 2 июня, по истории Украины – 4 июня, по биологии – 9 июня, по географии – 11 июня.

Результаты внешнего тестирования по математике и физике объявят не позднее 12 июня; по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины – не позднее 20 июня; по биологии, географии и химии – не позднее 24 июня.

Стоит отметить, что для поступления в вузы в 2020 году подойдут сертификаты ВНО за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. А вот по иностранному языку только сертификаты 2018-2020 года. В этом году минимальный проходной балл на бюджет – 125.

На специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Фармация, промышленная фармация» – 150. На медицинские специальности нужно будет набрать не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.