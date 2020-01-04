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В центре Мариуполя обокрали магазин

04.01.20 22:42
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В Мариуполе (Донецкая обл.) в полицию обратилась женщина с сообщением, что из ее магазина исчезли товары на большую сумму. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Камер наблюдения в магазине не было, однако сработала сигнализация, и помогла частному предпринимателю быстро выявить преступление.

В результате неотложных розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Установлено, что мужчина предварительно спланировал кражу. Он уже заходил в магазин, чтобы присмотреться нет ли камер наблюдения и есть ли в нем ценные товары. Все похищенное фигурант принес к себе домой, чтобы потом сбыть за полцены. Вещественные доказательства изъяты.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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