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В Украинском институте нацпамяти рассказали, кто станет агентами декомунизации на неконтролируемой части Донбасса

04.01.20 23:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что после освобождения неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса логично было бы придумать механизмы постепенной реализации положений законов о декоммунизации. Такое мнение Дробович высказал в интервью «Главкому».

По словам чиновника, на освобожденных территориях нужно будет начинать с небольших шагов. «Мы видим, что в определенных селах или городах на оккупированной территории есть уже разрушенные или полуразрушенные советские памятники. Они сами по себе уже заброшены и людям безразличны эти советские истуканы. Вот с этого можно было начать и это не вызовет резонанс», – считает он.

Также Дробович подчеркивает, что нужно будет активно проводить разъяснительную работу. «Силовое принуждение не даст эффекта и приведет к следующей травматизации. Просветительские программы, стимуляция инициатив местных жителей, которые сами желают осуществить декоммунизацию, – это единственный способ, по моему мнению», – сказал руководитель УИНП.

При этом Дробович заметил, что декоммунизация на освобожденных территориях не должна быть первоочередной. «Прежде всего там важны вопросы безопасности и социальной защиты. Если этот процесс будет налажен и осуществлен должным образом, то параллельно будут прилагаться усилия по общественному диалогу, повышению качества образования. Как по мне, процессы декоммунизации будут органичным дополнением заботы о своих гражданах. Если мы будем объяснять необходимость декоммунизации тем, что это часть гуманитарного пакета заботы о гражданах и их будущее, то с этим не должно быть проблем. Но если не будет безопасности, ни о какой декоммунизации идти не может», – уверяет директор Института нацпамяти.

Дробович считает, что просвещение должно начинаться с учебных заведений – школ и университетов. «Далее предприятия и заводы, то есть производства, где есть большие коллективы, далее – СМИ. Например, Донецкий университет возвращается из Винницы назад, Таврический университет возвращается в Крым. То есть люди, которые жили на неоккупированной территории, везут другие ценности туда и они могут быть агентами изменений», – считает чиновник.

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