В Донецкой области Нацгвардейцы спасли жизнь мужчине

В Донецкой области бойцы Национальной гвардии Украины спасли жизнь мужчине, которого сбил автомобиль. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 3 января в Угледаре (Донецкая обл.) около четырех часов вечера на пешеходном переходе у остановки шахты «Южнодонбасская-1» пострадал рабочий, который после смены собирался ехать домой.

Водитель, наехавший на мужчину, скрылся с места аварии.

После происшествия местные жители обратились за помощью к бойцам Национальной гвардии Украины, которые ехали мимо остановки общественного транспорта автомобилем медицинской службы.

Военный фельдшер сразу оказала первую домедицинскую помощь и позвонила на линию «103». Реанимационная «скорая» Волновахской районной больницы выехала навстречу гвардейцам, после чего доставила мужчину в приемное отделение.

Мужчина остался жив. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Следователи Волновахского отдела полиции устанавливают все обстоятельства и просят откликнуться всех, кто был свидетелем ДТП.