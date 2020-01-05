Сводка из зоны ООС за 4 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 3 обстрела:
- неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
- вблизи населенного пункта Новолуганское из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь.
С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли.
Потерь нет.
В «ДНР» сообщили о трех обстрелах своих позиций у Каштанового, Донецка (Вольво-центр), Александровки. Применялись: РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.
В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.