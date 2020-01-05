Сводка из зоны ООС за 4 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 3 обстрела:

неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

вблизи населенного пункта Новолуганское из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Потерь нет.

В «ДНР» сообщили о трех обстрелах своих позиций у Каштанового, Донецка (Вольво-центр), Александровки. Применялись: РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.