В Украине увеличен размер алиментов

В Украине с начала года увеличен размер выплат алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

«Обращаем внимание, что с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

для детей возрастом до 6 лет – 889,5 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 грн.

Отмечается, что эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.