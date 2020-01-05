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Ситуация в пунктах пропуска утром 5 января: В очереди 160 авто

05.01.20 09:43
На КПВВ / Фото Госпогранслужбы Украины
На КПВВ / Фото Госпогранслужбы Украины

Сегодня утром, 5 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 января через КПВВ последовало 31000 человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 7130 человек и 860 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 6450 человек и 1075 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 6095 человек и 1245 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2240 человек и 525 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 9165 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такая количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 20/20;
  • «Марьинка» – 0/55;
  • «Новотроицкое» – 20/35;
  • «Гнутово» – 10/0.

По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Приходько: «8:10. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:05 ( мск)на пункте пропуска 30 автомобилей, 12 автобусов и микроавтобусов, до 30 человек пешей очереди»;
  • Татьяна: «8:57. На днр в сторону Украины и обратно пеших нет. Сейчас стою на нулевом украинском в сторону Украины, людей много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Юлия: «6:50 На Марьинке в Донецк машин 60, плюс льготы машин 10»;
  • Олег: «8:14. Каргил на выезд в Украину. Общая на спуске»;
  • Сергей: «9:07. На Каргиле очередь на мосту около 80-ти, льгота около 20-ти».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Светлана: «8:16. Еленовка на выезд до первого туалета (до полиции), льгота 6 машин до полиции. Примерно 50 машин. Прибывают машины»;
  • Валерий: «9:29. Еленовка в Донецк 40машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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