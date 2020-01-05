В Мариуполе в двух ДТП пострадали люди (Фото)

В Мариуполе произошли дорожно-транспортные происшествия (ДТП), в результате которых пострадали люди. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, аварии произошли вчера, 4 января. Одна – по ул. Тополиная. По предварительной информации водитель автомобиля Део не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в дерево. В результате происшествия пострадал водитель и трое пассажиров.

Фото: Facebook / DTP.mariupol

Второе ДТП произошло по пр. Строителей. По предварительной информации водитель автомобиля Джили не повороте не убедился в безопасности маневра и не пропустил автомобиль БМВ, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Джили.

Фото: Facebook / DTP.mariupol

Подробности происшествий выясняются.