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В Мариуполе в двух ДТП пострадали люди (Фото)

05.01.20 11:42
Фото: Facebook / DTP.mariupol
Фото: Facebook / DTP.mariupol

В Мариуполе произошли дорожно-транспортные происшествия (ДТП), в результате которых пострадали люди. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, аварии произошли вчера, 4 января. Одна – по ул. Тополиная. По предварительной информации водитель автомобиля Део не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в дерево. В результате происшествия пострадал водитель и трое пассажиров.

Фото: Facebook / DTP.mariupol

Второе ДТП произошло по пр. Строителей. По предварительной информации водитель автомобиля Джили не повороте не убедился в безопасности маневра и не пропустил автомобиль БМВ, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Джили.

Фото: Facebook / DTP.mariupol

Подробности происшествий выясняются.

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