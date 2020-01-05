На Донетчине посчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 2 января официально зарегистрировано 506 тыс. 274 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 02.01.2020 на территории Донецкой области учтено 429 934 семьи и 506 274 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 112 417;

дети – 62 809;

лица с инвалидностью – 17 704;

пенсионеры – 313 344.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 408 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 595;

Краматорск – 48 586;

Славянск – 40 694;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 681;

Константиновка – 23 636;

Марьинский район – 20 951;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 868;

Селидово – 16 489;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 477.

Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации