На Донетчине посчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 2 января официально зарегистрировано 506 тыс. 274 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 02.01.2020 на территории Донецкой области учтено 429 934 семьи и 506 274 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 112 417;
- дети – 62 809;
- лица с инвалидностью – 17 704;
- пенсионеры – 313 344.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 408 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 595;
- Краматорск – 48 586;
- Славянск – 40 694;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 681;
- Константиновка – 23 636;
- Марьинский район – 20 951;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 868;
- Селидово – 16 489;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 477.
Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации