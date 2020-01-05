Пересечение линии разграничения на Донбассе остается изнурительной задачей, – OCHA Ukraine

Для пересечения линии разграничения на Донбассе людям все еще приходится простаивать часами в очередях в несоответствующих условиях. Об этом сообщает Миссия Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине на своей странице в Facebook.

«В среднем в месяц регистрируется 1,2 миллиона пересечений гражданскими лицами; больше половины из них — пожилыми людьми. Из-за нехватки необходимых услуг, длинных очередей и больших расстояний, которые приходится преодолевать людям, чтобы получить основные услуги, сделать покупки и увидеться с родными, пересечение линии разграничения все еще остается изнурительной задачей», – говорится в сообщении.

Елена работает в центре первой помощи, расположенном рядом с одним из пяти контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на востоке Украины. Она помогает людям, которым может понадобиться медицинская помощь при пересечении линии разграничения. «Иногда страшно, но я продолжаю делать свою работу, потому что людям нужна моя помощь», – сказала она.

В организации отмечают некоторые улучшения условий на КПВВ. Но, несмотря на это, для пересечения линии разграничения, чтобы помочь наиболее уязвимым людям, в организации считают, что «необходимо сделать больше».

«Чтобы просто увидеться с родными, добраться до ближайшего банкомата и сделать покупки, людям, которых отделяет линия разграничения на востоке Украины, приходится проделать непростой путь. Свобода пересечения не привилегия, а право, которое должно быть обеспечено», – отмечается в сообщении.

Напомним, вынужденные стоять в очередях для пересечения линии разграничения, для прохождения верификации, многие пожилые люди не выдерживают физической и психологической нагрузки. Поэтому – большое количество смертельных случаев на КПВВ, когда у пенсионеров просто не выдерживало сердце.