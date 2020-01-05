Бюджет Украины – 2020: Какие изменения произошли с 1 января

1 января в силу вступил новый Государственный бюджет Украины на 2020 год. Традиционно новый бюджет подразумевает новый прожиточный минимум, новый размер «минималки», новый судебный сбор. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Правозащитники рассказали, какие изменения произошли на этот раз.

Так, прожиточный минимум не изменится до июля и сохранится на уровне, установленном в декабре. Общий показатель все так же составляет 2 027 грн.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет сейчас составляет 1 779 грн, а для детей от 6 до 18 – 2 218 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2 102 грн, а для нетрудоспособных – 1 638 грн.

То есть, как уточняют правозащитники, минимальная пенсия останется на прежнем уровне (1 638 грн).

Адресные выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с инвалидностью также не изменятся:

для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью они сейчас составляют 2 129,4 грн;

для лиц с инвалидностью II группы – 1 883,7 грн;

для лиц с инвалидностью III группы – 1 638 грн.

При этом, как отмечается, изменятся ставки судебного сбора, который рассчитывается на год исходя из прожиточного минимума на январь. Так, за рассмотрение иска неимущественного характера (например, с целью восстановить свои права в административном суде) физические лица в 2020 году будут платить 840 грн 80 копеек.

Минимальная заработная плата на 2020 год составляет 4 723 грн.

Вниманию предпринимателей: в этой связи минимальная сумма ЕСВ с 1 января составит 1 039,06 грн в месяц.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года увеличится минимальный размер пенсий для лиц, достигших 65 лет и имеющих длительный страховой стаж.