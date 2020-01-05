Бесплатная правовая помощь: Переселенцы могут получить информацию на новом сайте

В Украине система предоставления бесплатной правовой помощи (БПП) запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«В новом сайте наиболее важным является то, что он максимально удобный для пользователей. В одном месте собрана информация, которая ранее находилась на 24 различных сайтах – сайте Координационного центра и всех региональных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Вся информация размещена более удобным и понятным способом, теперь пользователь гораздо быстрее найдет то, что ему нужно», – говорится в сообщении.

Так, максимально упрощена информационная структура сайта, интерфейс и система навигации в целом. Для качественной коммуникации со всеми аудиториями посетителей сайта есть отдельные рубрики «Клиентам», «Адвокатам», «Пресс-центр», «Публикации и ресурсы», «Публичная информация» и «О системе БПП».

Как уточняется, люди, нуждающиеся правовой помощи, в одном разделе могут найти всю информацию по всем возможным типам запросов. Например, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность в одном месте узнать, какую помощь они могут получить, что для этого нужно, прочитать новости, касающиеся именно этой категории граждан, получить другую полезную информацию.

Кроме того, обновленный сайт дает возможность позвонить по бесплатному номеру 0 800 213 103, перейти на справочно-информационную платформу правовых консультаций WikiLegalAid. Из новаций – можно через форму обратной связи прислать вопрос или сообщение общего характера, сообщить о задержании.

Новый сайт адаптирован для работы на всех современных устройствах от стационарных компьютеров до мобильных телефонов.

Обновленный сайт работает по адресу: http://legalaid.gov.ua.

Напомним, для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.

Как сообщалось ранее, для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Также ВПЛ и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.