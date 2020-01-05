В Краматорске и Славянске выросло количество ДТП (Фото)

В 2019 году в Краматорске и Славянске произошло 958 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Из них 209 – с пострадавшими, в которых 27 человек погибли и 255 травмированы. Это на 15% больше чем в 2018 году. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Как отмечается, в течение года больше всего аварий было зарегистрировано в октябре, а именно – 109 ДТП. «Пик травматизма наблюдался в октябре. В авариях на дорогах Краматорска и Славянска травмировались 34 человека», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество погибших в ДТП за 2019 год составляет 7 человек в сентябре.

Как уточняется, распространенными видами аварий остаются столкновения – 565 аварий, наезд на стоящее транспортное средство – 158, наезд на препятствие – 118.

Основными причинами аварий, которые были совершены в течение отчетного периода, является – нарушение правил маневрирования – 411 аварий, несоблюдение дистанции – 154, превышение безопасной скорости – 201, нарушение правил проезда перекрестков – 111, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 103.