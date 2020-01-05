НВФ обстреляли позиции сил ООС из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Сегодня, 5 января, с 6:10 до 6:30 незаконные вооруженные формирования совершили обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное минометами калибра 82 мм (8 мин). Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Подчеркивается, что данное вооружение в соответствии с Минскими договоренностями должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей», – говорится в сообщении.