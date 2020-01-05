Принципиальная установка на праздники – догнать и унизить: В Донецке обсуждают запрет на украинские документы

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке продолжаются задержания людей, которые пользуются украинскими документами. Также «полицейские» изымают машины с украинскими номерами. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Так, местный блогер Александр Болотин пишет, что у его знакомой женщины «забрали машину сотрудники одного из райотделов Донецка». «Машина с украинской регистрацией. Забрали днем. Причем, оказывается, там целые автопоезда из таких машин... Женщина за рулем приехала в райотдел с группой своих коллег по несчастью. С ее слов, сами сотрудники райотдела были в шоке. Мол, куда нам столько машин... Задержанные заполнили какие-то документы и уехали через несколько часов из райотдела пешком. Машины у них забрали. Сказали, что будут проверять по базе техпаспорта на авто. Обещали дня четыре», – описал ситуацию Болотин дополнив, что у задержанных брали отпечатки пальцев.

При этом он отметил, что, по словам сотрудников «полиции», делается это все по приказу «министра МВД».

«В группе задержанных была девушка, которая везла своего ребенка в цирк... Что ребенок, что мама были в подавленном состоянии… Вот такие дела... Здесь цирк прямо на дорогах общего пользования… Как вам такое? Такое ощущение, что это все спланировано специально для антипиара, как ДНР, так и лично Дениса Пушилина... Ведь он говорил совершенно иное… Лично мне непонятно, кто у нас тут такой гений, что решил, что машины на украинских номерах в первую неделю 2020-го года потенциально опасны? До этого было норм, а тут, вдруг, на тебе... Человек приехал в Донецк к больной маме и его "тепло" встретили в родном городе...», – задается вопросом Болотин.

Сторонник «ДНР», который в соцсетях пользуется никнеймом «Донецкий абориген», сообщает о том, что идут массовые задержания людей без документов или с украинскими документами, удостоверяющими личность. «Начиная с новогодней ночи сотрудниками полиции велись активные "профилактические" работы. Граждане, оказавшиеся на улице без документов, доставлялись в участки и "опрашивались". Из нововведений этого года это задержание граждан с украинскими паспортами, это все при том, что паспортов ДНР выдано менее 1/6 от общей численности населения. Принципиальная установка на праздники – догнать и унизить. Борзые патрули, беспардонно шарящие по карманам и телефонам граждан, листающие галерею и телефонную книгу (затрудняемся найти пример в мире, такого унижения и попирания прав). Ну, и в довершение – штурм от сотрудников ГАИ автомобилей с украинскими номерами, с угрозами, вымогательством и арестами на штрафплощадки», – пишет он.

Пользователи активно комментируют сообщения, часто используя ненормативную лексику:

Валентина: «Я вот честно не понимаю, а этот маленький Пу он совсем тупой, совсем прям не знает, что происходит? Ему рапорта никакие не подают, сводки? или ср***ый "министр" мвд сам себе государь? Что за бардак в этой гр****ной джамахирии?»;

«Кот»: «У него футбол. Как радио не послушаешь: то он урны красит, то остановки открывает, то медали да конкурсы красоты раздает и посещает. Работает не покладая ложки и вилки! Некогда ему! Он такой фигней не занимается»;

Алекс: «Тенденция такова, что будет еще лучше. Разве не заметно? Потребности растут. Происходит их удовлетворение. При личном общении почти никогда не встречал людей, одобряющих происходящее в Донецке за последние 6 лет. Есть те, которые просто молчат (голова в песок), есть те, кто ропщет про себя, негромко. А есть те, кто просто открыто (во всяком случае при мне), ненавидит тех, кто оседлал этот город и издевается над людьми. И только в fb нахожу упоротых, с пеной у рта защищающих, оправдывающих и одобряющих все без исключения действия вертухайской власти. Почему я их не встречал ни на улице, ни в трамвае, ни в такси, ни в магазине? Только в Фейсбуке. Хотя вру, знаю парочку, но у этих руки в крови и они озлоблены вообще на все вокруг, кроме самих себя в этой системе. Но это от того, что понимают (ну, не тупые), что они изгои везде, даже в России, случись что»;

Михаил: «Нормальную жизнь разрушили, чтобы защищать маразм! Шариков таки дал потомство...»;

Максим: «Тут и строят корявую копию позднего ссср. Не лучшее берут, с детским отдыхом, соцгарантиями и ништяками 60-х – 70-х, а волшебные 80-е, с дефицитом, бесправием и произволом кгб, нищенскими зарплатами, с назначенными клоунами-руководителями, с доносами и вмешательством в личную жизнь. Этим такое нравится»;

Александр: «Перед Рождеством, 7 января, бесы вселились в работников госавтоинспекции. Имейте при себе чеснок и осиновый кол. Не благодарите»;

Елена: «А на БПостах продолжают измываться: и с нашей стороны в Украину, и тех, кто оттуда заехал, не пропускают – отправляют за ДНР-номерами. Хотят, чтоб народ не ездил вообще на автомобилях – только на перевозчиках?»;

Григорий: «Людей попросту зажимают и будут зажимать. Таков план, но, я думаю, что скоро этот бардак закончится»;

Дмитрий: «Ни в одной стране мира, повторюсь НИ В ОДНОЙ вас не заставят снять украинские номера, т.е. номера официальной государственной регистрации. В какой же резервации и днище мы живем, просто очень печально»;

36762 oLeg9Ac0ZkT: «Итак, итог по этому мракобесию. Один отменил комендантский час и сказал другому соблюсти порядок. Но что-то, как всегда, пошло не так. Вчера в 12:00 у них было совещание, где, видимо, отвесили люлей. Вчера после 12:00 люди отписывались, что нормально проезжали на укрномерах. Но это при наличии техпаспорта ДНР, что с незарегистрированными – информации не было. Про обязательные паспорта ДНР чес, не знаю откуда взятый. Ну, а денежку они уже и на карман и на республику заработали. Такие вот реалии».

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину, мать двоих детей, доставили в полицию для выяснения ее личности, так как у нее не было «паспорта ДНР».

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».