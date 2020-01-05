Движение оперативное: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Сергей: «10:26. Приехал на украинский пост в 8:55, сразу на заезд, и уже в 10:20 прошел и днр. Еду по Горловке. Всем удачи»;

Антон: «11:45. Горловка. На въезде до 25 машин. Движение до 6 машин за 30 мин. Оперативно»;

Людмила: «13:30. ДНР в сторону Украины пешей никого. Только по приезду автобуса»;

AF: «13:46. Знакомые заезжали в Днр через Майорск 1 час назад. На Украине сразу на заезд. На посту ДНР на въезд – 20 машин очередь была».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Олег: «10:04.На въезд в Донецк на Каргиле немного, около 20»;

Николай: «11:50. В сторону Курахово основная на подъем, льгота машин 20. Пешая под навесом»;

Олег: «14:19. На Каргиле в Курахово 30 машин общей и 5 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «11:18. Льгота сразу на заезд, основная до магазина (час назад так было)»;

Kata: «11:19. На Еленовке машин 15, пускают быстро. В сторону Украины»;

Сергей: «11:50. Еленовка в Украину машин 20 до поста мвд»;

Александр: «12:01. На Еленовке в Украину очередь небольшая. В Донецк до сигаретного ларька»;

Ирина: «13:20. Еленовка в Донецк – от сигаретного ларька +10-15 машин»»

Елена: «14:08. На выезд из Донецка до полиции стоят машин 30. Реально часа за два-три пройти. Мы были в 11:30 прошли – за два часа»;

Ирина: «14:22. Еленовка в Украину 10-15 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Вадим: «12:20. Пищевик: в сторону Донецка 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.