В Краматорске возле подъезда многоэтажки обнаружили артиллерийский снаряд

В Краматорске вблизи многоэтажки пиротехники изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, 4 января в 19:18 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, по внешним признакам похожего на взрывоопасный, вблизи пятиэтажного жилого дома по ул. Кубанской.

На место происшествия немедленно выехал идентификатор взрывоопасных предметов в составе дежурного караула 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. «В 19:45, прибыв к месту вызова, специалист ГСЧС подтвердил, что у подъезда находится артиллерийский снаряд», – говорится в сообщении.

Пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления был изъят артиллерийский снаряд калибра 30 мм для дальнейшего обезвреживания установленным способом.

От Главного управления для идентификации было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники.