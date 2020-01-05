На оккупированном Донбассе ПЦУ находится в подполье, – Епифаний





Из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в состав Православной церкви Украины за год перешло около 600 приходов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью «Радио Свобода».

Епифаний добавил, что ожидает и в дальнейшем присоединение приходов, которые пожелают войти в состав ПЦУ добровольно.

«Но де-факто перешло около 600 приходов. Де-юре, возможно, пока еще не все оформили соответствующие документы. Но со временем и другие, пока смотрят, смотрят... Есть очень много приходов, которые уже готовы к переходам. Они обращались ко мне, но говорят, что мы еще подождем, давайте пусть все образуется, и когда мы будем видеть, что мы примем решение, через короткое время это будет узаконено, потому что это касается и имущества», – отметил Епифаний.

По его словам, на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса ПЦУ находится в подполье.

«Там тоже сложная ситуация. Потому что наша церковь там находится в подполье. Мы не можем совершать официально богослужения. Мы поддерживаем те общины. И до сих пор у нас там есть дом для престарелых, в котором находится около 100 человек. И это наша обязанность, мы заботимся ними, мы передаем им гуманитарную помощь, потому что это наши люди. Поэтому те священники, которые остались, их немного, потому что есть такая опасность обысков, как было в Луганске и в Донецке, их вызывают на допросы, пугают, заставляют перерегистрироваться, но мы не пойдем на это. То есть мы не будем перерегистрироваться, согласно российскому законодательству или, согласно так называемого «законодательства республик». Они пытаются заставить духовенство на местах перерегистрироваться, запугивают, священники покидают эту территорию. Даже был недавно прецедент, один из священников умер прямо на пропускном пункте», – рассказал предстоятель.