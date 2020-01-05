Смертельное ДТП на Донетчине: Погибшего из авто вырезали спасатели

В Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб мужчина. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, сообщение об аварии по ул. Центральная поступило спасателям 4 января в 23:53. «Событие произошло в результате того, что водитель автомобиля NissanFuga не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погиб водитель транспортного средства, 1987 года рождения», – говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли дежурные отделения 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента обрезали стойки автомобиля с левой стороны, отогнули крышу, изъяли тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.