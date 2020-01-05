Не пытайтесь недооценить русскую машину и Путина: Климкин о «формуле Штайнмайера»

Команда президента Украины Владимира Зеленского наверняка решила разменять «формулу Штайнмайера». Такое мнение в интервью сайту «Сегодня» высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

«Она думает, что сможет перехитрить команду Путина в том смысле, что завяжет "формулу Штайнмайера" на другой вопрос – границу и т.д. В принципе, это разумный подход, только я всегда говорю: не пытайтесь недооценить русскую машину и Путина. Это очень важно. Врага никогда не надо недооценивать», – сказал Климкин.

По его словам, «формула Штайнмайера» «по определению не является хорошей или плохой». «То есть это элемент построения какого-то минимального доверия. Это значит, если Россия делает безопасность и нормальную подготовку к нормальным выборам под международным контролем, тогда, потом после выборов, будет реальная дискуссия о том, каким будет переходный период. И те, кого выберут, будут за столом определять, какой будет там система переходной юстиции, сколько она будет, как она будет выглядеть, как будет безопасность... Если такая логика и такое понимание "формулы Штайнмайера", то в этой формуле по определению нет ни зрады, ни перемоги», – сказал Климкин.

При этом он подчеркнул, что если вытянуть эту формулу из общего контекста, то это служит только России, которая говорит, что особый статус – единственное, о чем мы договоримся. «Поэтому "формула Штайнмайера" и ее согласование – это проблема. Но как оно будет дальше? Посмотрим, что из этого получится: зрада, перемога или ничего не получится», – резюмировал он.