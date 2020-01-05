Техногенная катастрофа, последствия которой на 100-200 лет, – ученый о будущем Донбасса

Не только Украина, но и Россия, и Европа молчат о чудовищной экологической ситуации, которая складывается на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом в интервью LB заявил бывший житель Донецка, ученый Анатолий Дермайнер (он участвовал в создании монумента освободителям Донбасса, Международного мемориала военнопленным и интернированным и многих других проектах), покинувший родной город в 2014 году.

«Речь идет о техногенной катастрофе, последствия которой буду сказываться в ближайшие сто – двести лет. Надо понимать, что почва под закрытыми угольными шахтами представляет собой швейцарский сыр с огромными – порой до километра – дырами, которые постоянно заполняются водой. Когда пласт вырабатывался, и шахта закрывалась, продолжала работать система откачки воды – это непрерывный процесс. Эта вода несет в себе колоссальное количество тяжелых металлов, радон, свинец, ртуть, сурьму – чтобы эта гадость не заражала верхние слои почвы, воду необходимо откачивать», – пояснил он дополнив, что «на Донбассе терриконы занимают огромные пространства – это ядовитая насыпь, десятки лет выделяющая вредные газы, а под ней – пустоты».

Он отметил, что с началом войны откачка воды с шахт практически прекратилась, и вода устремилась наверх. «Это очень опасно – даже в спокойные годы здания в Донецке иногда уходили под землю, и вновь построенные дома в центре города скрепляли металлическими уголками, а сейчас в Макеевке отмечаются землетрясения – и это не исключительные случаи», – сказал он.

По словам Дермайнера, территория Донбасса становится просто непригодной для жизни, и многие в ОРДЛО это понимают. «Среди прочего, в городе несколько ядерных могильников – демонтированное оборудование по обогащению урана, которое в свое время «упаковали» в огромные бетонированные контейнеры и для надежности сверху залили бетоном. Все бы ничего, но идиоты, которые сейчас правят Донецком, поблизости устроили свои склады боеприпасов – это очень удобно, есть пакгаузы, подъездные пути и т.д. Пару раз там уже рвануло. Знакомые специалисты уверяют, что нарушена целостность, как минимум двух ядерных могильников. Но вслух об этом не говорят. Как не говорят и о ситуации на шахте «Юнком» под Донецком, где был произведен один из первых подземных ядерных взрывов в Европе. На глубине образовалось стекловидное тело, оттуда регулярно откачивали воду, но это закончилось в 2014 – 2015 гг. А сейчас там огромное подземное радиоактивное озеро, которое грозит, в том числе и Азовскому морю, так что теперь это и российская головная боль», – считает он.

Он напомнил, что под Донецком находятся подземные хранилища хлора и фосфора, которыми нужно заниматься – но не денег, ни специалистов для этого нет. «На этом фоне мины, которыми усеяна земля Донбасса, не кажутся главной бедой», – резюмировал дончанин.