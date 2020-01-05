Взяли все, что влезло в машину: Переселенка рассказала о переезде и открытии бизнеса на новом месте

В Харькове переселенка из Мариуполя Галина руководит социологической компанией с 26 сотрудниками, которая сейчас ведет 9 проектов. Свой бизнес она начала через полтора года после вынужденного отъезда из дома благодаря гранту. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международной организацией по миграции (МОМ) в Украине.

Так, Галина с мужем и их двумя детьми выехали из Мариуполя в мае 2014 года, когда в городе начались столкновения. «Не хотелось прятаться по подвалам, поэтому мы выехали из города и три месяца прожили за его пределами, слыша взрывы вдали, и время от времени приезжая домой, чтобы проверить квартиру и навестить родственников», – вспоминает она.

В один из таких вечеров, когда семья была дома, в районе началась стрельба. «Мы лежали на полу, на всю громкость включив "Губку Боба", чтобы заглушить звуки с улицы. Свет ни у кого в соседних домах не горел. Через 2 часа я устала, встала и пошла готовить манную кашу. Муж заполз на кухню и спросил, в сознании ли я ... Я накормила детей и легла спать. Именно тогда я поняла, что больше так не могу», – рассказала Галина.

В конце лета друзья и родственники из Мариуполя начали предлагать вернуться, потому что ситуация в городе успокоилась. Галина с мужем решили попробовать, и в конце августа они вернулись домой на несколько дней. «Но когда ты понимаешь, что твои дети будут учиться спускаться в бомбоубежище, когда видишь все своими глазами, ты начинаешь смотреть на все по-другому. Поэтому мы окончательно решили уехать», – говорит переселенка.

Семья, заполнив машину вещами и техникой, на рассвете оставила город. «Мы взяли все, что влезло в машину. Дети сидели на подушках и одеялах. Однако мы как-то не подумали, что придет осень, и как были в летней одежде, так и уехали. Взяли сковородки, кастрюли, тарелки, детскую одежду, в микроволновую печь запихнули детскую обувь ... », – вспоминает Галина.

Сначала они отправились в Запорожье, но быстро Галина с мужем поняли, что лучше будет перебраться в Харьков. Поздним вечером въехали в новый город, где их встретили крестные родители и отвели на новую квартиру. «Была уже полночь. Мы ступили на порог, и здесь рядом начался фейерверк. Я сразу в слезы. Первая мысль была: "О, Господи, здесь также стреляют"», – добавила Галина.

В Харькове переселенка быстро нашла работу в социологической компании. На работу шла в 5 часов утра, а возвращалась в 11 вечера, чтобы к середине ночи работать над обработкой анкет. «Девять месяцев я проработала в таком темпе, потому что мне надо было кормить семью. Но ничего, выжили. Я всю зиму проходила в кроссовках. Затем родственники прислали мне ботинки и шерстяные носки – и это было просто счастье», – рассказала женщина.

Через некоторое время Галина начала считать, сколько же она зарабатывает. С вычетом расходов на проезд и продукты сумма получилась очень маленькой. Тогда Галина начала думать о внештатной работе с другим графиком. Она позвонила своим киевским коллегам, и те сразу предложили сотрудничество, потому что как раз искали интервьюеров в Харькове. «Мой первый опрос был как раз о переселенцах, которые ищут работу. Это было очень трудно, потому что у меня тогда не было компьютера, только планшет. Я была уставшая, засыпала на ходу, но продолжала работать. Поскольку за работу платили не сразу, я не раз посещала ломбард. Я знала, что гонорар будет завтра, но сегодня надо что-то есть. Теперь я точно знаю, что нет таких материальных ценностей, за которые я бы держалась», – вспоминает переселенка.

Однажды, бегая по городу в поиске переселенцев, Галина увидела плакат с анонсом внедряемого МОМ проекта по поддержке самозанятости. «Моя первая мысль была: "Отлично! Там будут переселенцы". К тому времени мне нужно было провести 25 интервью и гонорар за 25 анкет был для меня серьезными деньгами», – сказала она.

Заполняя анкеты, девушка начала вникать в содержание тренинга. «Именно тогда я поняла, что могу реализовывать собственные проекты и предлагать социологические услуги в Харькове. Я поняла, что с хорошими сотрудниками и заказами я могу быть успешной. И, наоборот, без помощников я буду бегать с опросам сама до конца жизни. Проект МОМ дал мне необходимый толчок и помог собрать себя воедино. Как вынужденная переселенка я не могла взять кредит в банке, чтобы купить ноутбук. Поэтому, защищая свой бизнес-план, я думала только об одной цели – дайте мне ноутбук! Затем я открыла частное предприятие и дела сдвинулись с места. Открытие офиса, новые проекты, новые сотрудники ... Сейчас я имею то, что хотела. Важную часть офисного оборудования – ноутбук и принтер – я получила благодаря МОМ», – рассказала Галина.

Теперь Галина ведет 9 проектов и сотрудничает со многими исследовательскими институтами, такими как Киевский международный институт социологии (КМИС), Центр Разумкова, GfK Ukraine, и компаниями из Швеции и Бельгии.

«Сейчас у меня есть два штатных сотрудников и 24 интервьюера-контрактника, из которых 8 – переселенцы. Мне везет, что моя работа сама делает мне рекламу и клиенты сами меня находят. У меня до сих пор нет визитки! Но у меня есть люди, с которыми мне хорошо работать, и есть понимание, что все возможно, если ты действительно чего-то хочешь и ставишь конкретные цели», – поделилась Галина.