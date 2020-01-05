В Украине хотят провести перерегистрацию переселенцев, чтобы видеть реальную статистику. Об этом сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин.

Он уточнил, что по официальной статистике в Украине 1 млн 429 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Но мы понимаем, что есть там и те люди, которые зарегистрировались, но не живут на подконтрольной Украине территории. Мы все понимаем, что люди приезжают, кто-то регистрируется, чтобы получать пенсию, а живет на оккупированной территории. Поэтому, чтобы понять реальную статистику, нам нужно провести перерегистрацию. Но если мы не сделаем такую важную вещь – отвяжем* получение пенсий от справки переселенца, то мы получим те же самые цифры. Поэтому первый шаг – и это должны сделать не мы (МинВВОТ, – ред.), а Министерство социальной политики, это отвязать эту справку, нужно им просчитать последствия. Отвязать справку, провести перерегистрацию – и мы выйдем на совсем другие цифры», – сказал он.

Замглавы МинВВОТ также отметил, что во время перерегистрации удастся собрать информацию и о количестве нуждающихся в жилье переселенцев. По его словам, недавно в существующей электронной базе ВПЛ, которую ведет Минсоцполитики, появилась графа «Кто нуждается в жилье», но в ней почти нет никакой информации. «Поэтому, когда мы будем проводить перерегистрацию, то мы соберем эту информацию. Но нам необходимо работать уже сейчас и нужно отталкиваться от каких-то цифр. Наши эксперты из сектора экономического анализа посчитали, что где-то приблизительно 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в жилье. Поэтому мы отталкиваемся от этой цифры. Есть у нас официальные цифры – это люди, стоящие в очереди», – рассказал Руслан Калинин.

Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Один из главных моментов – отмена такого требования как обязательная регистрация пенсионера как ВПЛ для получения собственной пенсии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «InterVizor»