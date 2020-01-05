Золотое-4: Автомобиль ВСУ подорвался на мине

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская обл.), в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

«Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.