От аквапарка до местного Диснейленда: Каким планируют сделать Мариуполь будущего (Фото)

В Мариуполе проходит реконструкция ряда объектов и планируются новые проекты – преобразование парка имени Гурова, площади Свободы, пляжа «Песчаный», бассейна «Нептун», обновление бульвара Хмельницкого и привокзальной площади. А также создание Ледовой арены и «Аквапарка». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, вслед за Левобережным районом перезагрузка ожидает Кальмиусский район, где расположены парк имени Гурова и плавбассейн «Нептун». «Территория парка преобразится до неузнаваемости. Современные фонтаны, новые локации и активности, барбекю зона вдохнут в него новую жизнь. Так, возле "Украинского дома" создадут новый каскадный фонтан. Появится и светодинамический музыкальный пешеходный фонтан. Он будет оснащен дополнительными опциями – системой туманообразования для создания эффекта утреннего тумана и лазерной проекцией для создания шоу. Также в парке появится елка и своя новогодняя история», – говорится в сообщении.

Кроме того, есть инициатива трансформировать «Экстрим-парк» в мариупольский Диснейленд. Перерождение ждет и дворец культуры «Украинский дом», финансовый ресурс Европейского инвестиционного банка поможет превратить его в зал-трансформер под проведение различных ивентов.

Как уточняется, бассейн «Нептун» также изменится. Здание полностью реконструируют, а прилегающую территорию благоустроят. Новый фасад с LED-подсветкой, замена витражей и инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории – все это превратит его в место-магнит. Также как и новый спортивный объект – Ледовая арена на Левом берегу от хоккейного клуба «Донбасс». Она откроет новые возможности для занятия хоккеем и фигурным катанием.

В центре города ведется реконструкция площади Свободы с параболическим фонтаном. «Там уже смонтировали 35 метровый фонтан, уникальный для всей Украины. Жители и гости города смогут гулять под водной аркой. Сцена станет эпицентром жизни площади. Вторую жизнь планируют дать бульвару Хмельницкому и привокзальной площади. Европейский апгрейд ожидает пляж "Песчаный". Он предстанет перед жителями и гостями города с амфитеатром, песчаной зоной и фуникулером от поселка Моряков. Проектом-мечтой является Аквапарк. Планируют его расположить в Приморском районе», – рассказали в пресс-службе.

Данные проекты Мариупольский городской голова Вадим Бойченко представил на встрече с громадой. «Проекты 2018-2019 года тоже были когда-то картинками, но мы научились их трансформировать в реальные проекты – в настоящее Мариуполя. В каждое перерождение вкладываем новый смысл и инновационное содержание. Мы хотим, чтобы каждый район Мариуполя был уникальным и притягивал внимание», – отметил мэр.